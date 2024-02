Decizia de a acorda contractul pentru construcția centurii orașului Buzau, parte integrata din A7, firmei turcești a starnit discuții și controverse in randul opiniei publice. Cu toate ca promisiunile de incepere rapida a lucrarilor și de angajarea muncitorilor locali au fost laudate la conferința de presa, comentariile negative au accentuat o serie de preocupari. Una dintre principalele preocupari se refera la numarul aparent redus de muncitori turci implicați in proiect, aceștia fiind vazuți mai degraba in poziții de conducere decat in munca fizica. Acest aspect alimenteaza temerile ca muncitorii…