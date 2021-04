Stiri pe aceeasi tema

- „De ZIUA MONDIALA A SANATAȚII, un alt fel de ”LA MULȚI ANI!”Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatații, spațiul public este inundat de urari de ”La mulți ani!” și de o cascada de cuvinte frumoase pentru personalul medical din spitale, din centre medicale și medico-sociale, din școli și gradinițe, din centre…

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Astazi au confirmate doar 861 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce ieri au fost intregistrate de doua ori mai multe. Ce-i drept, și teste s-au facut mai puține in ultimele 24 de ore - doar 3090, in comparație cu 6043 ieri. Bilanțul persoanelor infectate de la inceputul…

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Astazi au confirmate doar 861 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce ieri au fost intregistrate de doua ori mai multe. Ce-i drept, și teste s-au facut mai puține in ultimele 24 de ore - doar 3090, in comparație cu 6043 ieri. Bilanțul persoanelor infectate de la inceputul…

- Suedia se confrunta cu o noua tendinta de crestere a noilor cazuri de Covid-19 si autoritațile se tem de venirea unui al treilea val epidemic, accentuat de varianta britanica a coronavirusului. Valul de treilea al pandemiei ar fi deja prezent și in Germania, susține cancelarul Angela Merkel, care recomanda…

- Autoritațile din Gorj au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 38.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, privind respectarea masurilor anti Covid. In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului Gorj, au fost desfașurate 16 actiuni de verificare…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa sustinuta de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, vicepresedintele CJ Iasi, Marius Danga si dr. Florin Rosu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- În județul Cluj au murit 33 de oameni bolnavi de COVID-19 în ultima saptamâna. Azi, 26 ianuarie, patru clujeni internați în spitale din cauza COVID-19 au murit. Totalul numarului de decese din cauza COVID-19 la Cluj…

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Bilantul total al mortilor a crescut la 93.290…