Stiri pe aceeasi tema

- Iarna s-a intors in județul Harghita, in mijlocul lunii mai. Ninge de cateva ore și este posibil sa se depuna un strat semnificativ de zapada. De asemenea, și Platoul Bucegi a fost acoperit de nea, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult, iar ploaia s-a transformat in ninsoare. In județul Harghita,…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a prezentat luni, statistici legate de procesul de recrutare si selectie pentru cele peste 5000 de posturi de soldat profesionist scoase recent la concurs, datele oficiale aratand ca doar 40% dintre posturi au fost ocupate, desi pentru fiecare loc a fost o concurenta…

- O masina cu numere de corp diplomatic, in care se aflau mai multe persoane din India, a fost lovita, luni, de un tren in judetul Brasov. ”Cu putin timp in urma a avut loc un accident, in apropierea statiei de cale ferata Timisul de Sus, din judetul Brasov. Un autoturism, care se afla in traversarea…

- USR a anunțat, marți, ca depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe care il acuza ca platește din bani publici promovare in social media. „Alexandru Dimitriu, candidatul USR la Primaria Sectorului 5, a depus o plangere penala pentru delapidare și abuz in serviciu…

- Ninsorile au revenit in unele zone din centrul tarii, printre care judetele Brasov si Covasna, unde s-a intervenit cu utilaje de deszapezire si materiale antiderapante pentru fluidizarea traficului rutier. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov, in ultimele 12 ore s-a actionat…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…