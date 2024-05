Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de amenzi, cuprinse intre 2.000 și 10.000 lei fiecare, au fost aplicate de polițiștii locali din Timișoara conducatorilor auto care au parcat pe locurile special amenajate pentru persoane cu dizabilitați.

- Apelul de proiecte competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați” a fost relansat pentru a treia oara de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, proiect ce ar putea deschide calea catre dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitați din cadrul Direcțiilor…

- Politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei verifica constant daca locurile destinate persoanelor cu handicap, marcate corespunzator in parcarile publice din oras, sunt ocupate de persoane care au acest drept. Politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei verifica constant daca locurile…

- Pasiunea pentru fumat a unora nu ține cont de locul in care se afla. Deși fumatul este interzis in spațiile publice inchise, acest lucru nu-i impiedica pe calatorii certați cu bunul simț sa aprinda o țigara in mijloacele de transport in comun.

- Mai multe locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilitați vor fi construite in satul Salicea, județul Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare ce vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea construirii a patru locuințe protejate…

- Romania se confrunta cu lipsa serviciilor de ingrijire pentru persoane varstnice, cu dizabilitati, fara adapost, iar aceste servicii trebuie dezvoltate tinandu-se cont de caracteristicile fiecarui grup vulnerabil, potrivit unui raport al Avocatului Poporului, care a fost lansat marti. „Nevoile specifice…

