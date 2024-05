Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, autoritațile din Romania, Serbia și Ungaria se vor reuni la punctul de trecere al frontierei intre Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria) și Rabe (Serbia), la punctul Triplex Confinium. Astfel, vor sarbatori cooperarea transfrontaliera in cadrul Euroregiunii Dunare-Criș-Mureș-Tisa.…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o hotarare care aproba deschiderea unui punct de trecere a frontierei de stat la Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria), in vederea descongestionarii traficului rutier in zona și pentru a facilita trecerea atat in Ungaria, cat și in Serbia (prin Ungaria).Punctul…

- Inca un pas pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei de la Beba Veche (Romania) – Kubekhaza (Ungaria). Proiectul a fost publicat in consultare publica de ministerul Transporturilor.