VIDEO | Locuitorii din Târgu Mureș au rămas stupefiați: Primăria a montat un brad din preșuri și pleduri Luni, 4 decembrie, ora 15:00, forfota mare in centrul orașului Targu Mureș. O echipa de muncitori a instalat tradiționalul Brad de Craciun in zona Ceasului cu Flori din Piața Trandafirilor. Locuitorii din zona au așteptat cu nerabdarea montarea bradului dar au avut un șoc in momentul in care au vazut ”creația” Primariei. Cetațenii din Targu Mureș au fost ”antrenați” inca de anul trecut pentru un ”brad special”. Daca in 2022 in centrul orașului a aparut un brad confecționat din butuci de lemn, anul acesta a fost ales un brad format din preșuri și pleduri tradiționale. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie sarbatorile de iarna cu repeziciune, iar in Targu Mureș au inceput deja, de mai bine de o saptamana, pregatirile pentru acestea. Miercuri, 22 noiembrie, s-a montat inclusiv bradul de Craciun in centrul orașului, in Piața Teatrului din municipiu. Bradul impunator, de aproximativ 15 metri,…

- Primaria municipiului Suceava a pregatit un program artistic diversificat pentru a celebra Ziua Bucovinei, program facut public astazi de primarul Ion Lungu. Astfel, incepand cu ora 16.00 pe scena amplasata in centrul municipiului reședința de județ vor urca mai mulți interpreți de muzica populara care…

- Prof.dr. Alexandru Vlad Ciurea, prof.dr. Horațiu Suciu și dr. Raluca Anton vin la Targu Mureș, intr-o conferința-eveniment, moderata de Florentina Fantanaru. Sunteți invitați, joi, 21 decembrie, de la ora 18.00, la Centrul de Evenimente RAB unde va avea loc conferința speciala "Poveste de Craciun: Despre…

- Reprezentantii Goldterm Mangalia informeaza locuitorii orasului, racordati la sistemul centralizat de termoficare ca, incepand de vineri, 3 noiembrie, vor incepe probele la rece pentru furnizarea energiei termice, in sezonul de iarna 2023 2024. Reprezentantii Goldterm Mangalia informeaza locuitorii…

- Primaria municipiului Targu Secuiesc organizeaza si in acest an un concurs de desene pentru copii, iar cele mai frumoase vor fi folosite ca felicitari de Craciun. Potrivit reprezentantilor Primariei, concursul se va desfasura pe patru categorii de varsta – gradinita si prescolari, clasele I-IV, V-VIII…

- Pentru ca s-a tot vorbit in ultima vreme, inclusiv pe Punctul.ro, despre problemele de trafic din Targu Mureș iar unii dintre cititorii noștri ne-au transmis ca ar trebui sa promovam mai mult mersul pe jos am facut o simulare pentru traseul Piața Trandafirilor (zona Ceasului cu Flori) – Combinatul Azomureș.…

- Un exemplar de urs s-a plimbat timp de cateva ore, sambata noaptea, pe raza municipiului Bistrita. Locuitorii din oras au primit mesaje de alerta extrema, fiind sfatuiti sa nu paraseasca locuintele.