VIDEO Locuințe construite ilegal de romii din Brașov Reprezentanții Instituției Prefectului din județul Brașov au organizat o intalnire in care au fost discutate problemele romilor. In județul nostru romii au construit sute de locuințe fara acte, susțin reprezentanții Prefecturii Brașov. Aceștia spun ca autoritațile locale din zonele in care romii au construit nu au luat masuri impotriva inmulțitii locuințelor. Astfel, in acest moment se cauta soluții pentru ca aceste imobile sa fie intabulate. The post VIDEO Locuințe construite ilegal de romii din Brașov appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

