- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au gasit, in noaptea de marți spre miercuri, 17 cetațeni straini ascunși intr-o autoutilitara care transporta paleți și care intenționau sa treaca ilegal in Ungaria. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-un autoturism condus de un cetațean roman, șapte pakistanezi și... The post Șapte pakistanezi și srilankezi ascunși in portbagajul unei mașini, depistați la frontiera Nadlac II appeared first on…

- O femeie de 20 de ani din Siria a fost gasita ascunsa intr-o geanta la Vama Curtici. Ea incerca sa ajunga la familia ei stabilita intr-un stat din vestul Europei. La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, in trenul care circula pe relația București Nord – Budapesta, s-a prezentat, duminica, la controlul…

- Trei migranți au fost descoperiți la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ascunși in remorca unui autoturism condus de un roman. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți, iar cetațenii din Bangladesh au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari.„In data de 03.02.2023, in jurul…

- Un barbat din județul Neamț a incercat sa intre in țara fara a se prezenta la controlul de frontiera, pentru ca iși pierduse documentul de calatorie in timp ce se afla in Italia. Ieri dimineața, in jurul orei 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, un barbat a incercat sa…

