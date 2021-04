Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19.Initial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia sa aiba loc pe 28 februarie, insa criza sanitara declansata de noul coronavirus a determinat inchiderea…

- Cantaretii Luke Bryan, Maren Morris si Thomas Rhett sunt principalii castigatori ai galei Academy of Country Music Awards 2021, care a avut loc duminica seara, potrivit news.ro. Maren Morris a fost desemnata cantareata anului, Thomas Rhett a castigat titlul de cantaret al anului, iar Luke…

- Cotidianul milanez Il Giornale susține ca ”thrillerul” lui Alexander Nanau ”este probabil cel mai bun titlu de jurnalism de la Citizen Kane” ca ”te lasa fara suflare și ar trebui prezentat in redacțiile multor ziare italiene”. Colectiv a intrat pe platforma Hulu in SUA, e pe HBO Go in Romania și va…

- Printre celelalte productii cinematografice nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film se afla drama despre dementa „The Father”, povestea gruparii Black Panther „Judas and the Black Messiah”, drama filmata partial in limba coreeana "Minari", deja celebrul si premiatul lungmetraj "Nomadland",…

- Cea de-a 46-a gala de decernare a premiilor Cesar, programata vineri seara, se anunta o editie cu un format insolit de desfasurare din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, dar totodata mai calma in comparatie cu ceremonia din 2020, marcata de scandaluri rasunatoare, care au fost…

- Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizata in format virtual in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisa duminica seara de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles si New York, informeaza AFP.…

- Un total de 366 de filme s-au calificat in acest an pentru o posibila nominalizare la principala categorie - cel mai bun lungmetraj - din programul galei de decernare a premiilor Oscar, au anuntat joi reprezentantii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS),…

- Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost selectat pe lista scurta a productiilor cinematografice propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar la categoriile "cel mai bun documentar" si "cel mai bun lungmetraj international", a anuntat marti seara Academia de film americana (Academy…