Stiri pe aceeasi tema

- Liderii lumii s-au adunat recent la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre o amenințare viitoare cunoscuta sub numele de „Boala X”, un potențial agent patogen cu o letalitate de 20 de ori mai mare decat Covid-19. Deși acest virus nu exista inca, experții se straduiesc sa anticipeze…

- Liderii lumii au venit saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, pentru a discuta Boala X, un presupus virus de 20 de ori mai mortal decat Covid-19, relateaza CBS News.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit marți cu directori ai JPMorgan, cea mai mare banca din SUA. și cu alți mari investitori internaționali, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. ”Este important pentru noi sa atragem capital privat pentru reconstrucția Ucrainei.…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Lumea a devenit atat de nesigura si de destabilizata in acest moment, incat ai putea la fel de bine sa ceri stelelor predictii despre ce s-ar putea intampla in 2024, scrie POLITICO. Asa ca tocmai asta am facut – ne-am consultat cu astrele pentru a afla ce ii asteapta anul viitor pe principalii lideri…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…

- Casa de Asigurari de Sanatate nu va mai acoperi costurile concediilor pentru pacienții cu COVID-19, testele pentru pacienții cu simptome de COVID-19 sau monitorizarile zilnice efectuate de medicii de familie. In urma unei ordonante de urgenta emisa de Guvern saptamana trecuta, nu se va mai acorda concedii…