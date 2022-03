VIDEO La Mariupol, oamenii își îngroapă vecinii în fața blocurilor „Traim pur și simplu o catastrofa”, spune un locuitor din Mariupol, a carui identitate este necunoscuta, in timp ce filmeaza distrugerile unui cartier din oraș. Filmarile sale arata oameni care sapa o groapa in fața unui complex de apartamente, in timp ce langa ei se afla ceea ce par a fi cadavrele unor persoane acoperite, relateaza New York Times. Atenție, imagini care va pot afecta emoțional! "People are burying their neighbors." This is what residents of Mariupol encounter walking through their streets. Grateful to work with Ukrainian colleague @dim109 who parsed through these emotional accounts.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin zece ucraineni au fost uciși miercuri dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine, informeaza Antena3 . In aceasta dimineața, cel puțin zece ucraineni au fost uciși de ruși,…

- The humanitarian aid delivered by the Romanian Orthodox Church (BOR) as of March 10 to the war-besieged Ukraine and its refugees is worth 18,823,874 RON, the Press Office of the Romanian Patriarchate informed on Monday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aratata cu degetul de multi analisti militari cum ca sustinerea logistica defectuoasa a trupelor de invazie din Ucraina ar fi dus la blocarea avansului in multe zone, Armata Rusiei publica un material video in care ilustreaza cum sunt sustinute de fapt trupele, in ciuda unor imagini si informatii recente…

- Orașul Hostomel de la vest de Kiev era considerat a fi complet sub controlul forțelor rusești, dupa ce in weekend s-au dus lupte aprige pentru capturarea localitații și a aeroportului Antonov de acolo. Noi informații publicate de ucraineni arata ca un convoi de trupe rusești a cazut intr-o ambuscada,…

- O camera de bord a filmat momentul in care o bomba lovește un cartier de blocuri din orașul Cernihiv, potrivit imaginilor publicate de New York Times. Cel puțin 33 de oameni au murit azi in orașul ucrainean, in urma bombardamentelor, au transmis serviciile de urgența din Ucraina. Imaginile au fost surprinse,…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- Zeci de localnici din Cernigov, nordul Ucrainei, s-au pus in fața coloanei de tancuri a Rusiei impiedicand-o sa inainteze. Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem .And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC…

- Civilii din Berdyansk i-au pus pe goana pe ocupanții ruși care se adunasera in fața sediului consiliului orașanesc: „Русские – пошли на х*й”. Mii de civili s-au adunat de dimineața in fața consiliului local, unde rușii au ocupat sediul. Protestatarii au intonat imnul Ucrainei și au scandat „Berdyansk…