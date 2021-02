Aproape 10.000 de sticlute de parfum de diferite marci, in cazul carora exista suspiciunea ca sunt contrafacute, au fost gasite de politistii buzoieni, in urma unui control intr-un camion oprit in trafic, pe DN 2 (E85). Marfa, transportata de un barbat din Vrancea, a fost confiscata.

Potrivit Politiei Judetene Buzau, politistii au oprit in trafic, in localitatea Spataru, un vrancean aflat la volanul unui autocamion. In autovehicul au fost descoperite 72 de cutii care contineau 9.543 de recipiente cu parfum, ambalate si inscriptionate individual, purtand insemnele a 25 de marci protejate,…