- Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-a oferit mult-așteptatul inel de logodna.a oferit mult-așteptatul inel de logodna.

- Vedetele profita din plin de minivacanta de 1 Mai. Daca unele dintre ele au plecat pe litoralul romanesc, iar altele la munte, cele mai norocoase si-au luat zborul in tarile calde. Asa a facut si Francisca, superba cantareata cunoscuta drept Kim Kardashian de Romania.

- Lavinia Pirva, in brațele lui Ștefan Banica Jr.Cei doi par mai fericiți ca niciodata, iar zambetul nu le lipsește de pe fața. Artista a publicat pe contul de socializare, o fotografie cu soțul ei. De altfel, rare sunt momentele in care cei doi iși expun dragostea in vazul tuturor. Lavinia și Ștefan…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a marturisit ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri.

- Solista de muzica populara Maria Carneci a trecut prin numeroase peripeții de-a lungul anilor. Ea a povestit ca i s-a intamplat ca, din greșeala, sa cante la o alta nunta decat cea care trebuia. Maria Carneci, care a trecut prin mari suferințe in urma cu ani , este una dintre cele mai iubte cantarețe…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…

- Carmen Bruma n-a facut niciodata nunta și nici nu a fost mireasa oficial. Motivul pentru care nu iși dorește așa ceva a fost explicat chiar de ea. Carmen Bruma formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , insa cei doi nu au ajuns la altar, iar ea nu a imbracat niciodata rochia de…