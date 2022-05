Vadim Sisimarin, 21 de ani, a fost gasit vinovat de uciderea unui civil neinarmat in primul proces pentru crime de razboi ținut in Ucraina. El si-a recunoscut vina de a-l fi impuscat mortal, la ordinul unui superior, pe Oleksandr Selipov, de 62 de ani, civil, la data de 28 februarie, in satul Ciupahivka. Vadim Shishimarin sentenced to life in prison in Kyiv just now. He looks like a child. Wonder if the people who ordered him into Ukraine will ever be standing in the dock… pic.twitter.com/EZaRxMUGxU — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 23, 2022 Judecatorul Serhi Agafonov a retinut ca Sismarin a…