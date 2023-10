Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al comunicatiilor a declarat ca incearca sa obtina o inchidere a biroului local al Al-Jazeera si a acuzat postul de stiri din Qatar de incitare si propaganda pro-Hamas si de expunere a soldatilor israelieni la un potential atac din Gaza, relateaza Reuters, scrie news.ro.Propunerea…

- Propunerea de inchidere a Al Jazeera a fost aprobata de oficialii israelieni din domeniul securitații și este analizata de experți juridici, a anunțat guvernul israelian, citat de Reuters.Ministrul israelian al comunicațiilor a declarat duminica ca incearca sa obțina o posibila inchidere a biroului…

- Cotatia aurului a crescut luni cu 1%, in conditiile in care conflictul militar dintre armata israeliana si miscarea islamista Hamas a crescut incertitudinile politice din Orientul Mijlociu si a stimulat cererea pentru investitii in active sigure, precum lingourile de aur, transmite Reuters. In jurul…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Israelul a amenintat marti ca va „intoarce Libanul in epoca de piatra” in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "We will not hesitate to employ all of…