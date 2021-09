Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile neincetate ale fostului președinte Donald Trump și ale credincioșilor sai in politica și mass-media au convins milioane de americani ca Joe Biden este un președinte fraudulos care a preluat puterea in cadrul unor alegeri furate. Aceasta profunda suspiciune a votului din noiembrie trecut,…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care Occidentul,…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP, paotrivit Agerpres. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care…

- Iranul și-a accelerat îmbogațirea de uraniu la un nivel de puritate apropiat de cel necesar pentru dezvoltarea armelor nucleare, afirma un raport al Agenției Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) consultat marți de Reuters.Cercetatorii iranieni au crescut puritatea uraniului pe…

- Fostul presedinte republican american Donald Trump l-a facut joi responsabil pe succesorul sau democrat Joe Biden pentru avansul militar al talibanilor in Afganistan, relateaza AFP. ''Daca as fi fost acum presedinte, lumea ar fi stiut ca retragerea noastra din Afganistan ar fi…

- Iranul este gata sa continue negocierile privind acordul nuclear, iar discutiile ar putea fi reluate la Viena la inceputul lunii septembrie, a declarat sambata un inalt oficial al UE, transmite AFP. Negociatorul Uniunii Europene responsabil cu dosarul nuclear iranian, spaniolul Enrique…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat vineri ca este dispus ca continue negocierile pentru a resuscita acordul nuclear din 2015, cu conditia ca ele sa duca la ridicarea sanctiunilor americane, relateaza dpa. "Vom saluta si vom sustine orice initiativa diplomatica care va duce la…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat vineri ca este dispus ca continue negocierile pentru a resuscita acordul nuclear din 2015, cu conditia ca ele sa duca la ridicarea sanctiunilor americane, relateaza dpa. "Vom saluta si vom sustine orice initiativa diplomatica care va duce…