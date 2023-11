Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, iși face campanie vizitand copiii bolnavi. Miercuri, el a fost filmat in timp ce incerca sa stea de vorba cu un copil internat cu o boala grava. In ciuda incercarilor liderului de la Kremlin de a avea un dialog cu baiatul, acesta a refuzat sa vorbeasca și s-a ascuns…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv sambata seara, 23 septembrie. In referatul DNA, procurorii au inclus și fotografii și un video cu momentul in care acesta a primit mita de 1,25 milioane de lei. Referatul prin care DNA a solicitat arestarea pentru 30 de zile a baronului…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…