- Un copil dezorientat și cu probleme de natura psihica a fost gasit vineri de polițiștii locali pe o strada din Timișoara. Intr-o clipa de neatenție, el ar fi plecat de langa tatal sau și s-a pierdut.

- Polițiștii din Timișoara au reținut pentru 24 de ore un barbat de 64 de ani care ar fi furat mai multe produse alimentare dintr-un magazin din Piața Traian. Fapta de care este suspectat barbatul s-a petrecut sambata.

- O fetița de 4 ani lasata nesupravegheata a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Fetița ar fi traversat o strada din Oraștie in fuga, prin loc nepermis și fara sa se asigure. IPJ Hunedoara a anunțat sambata dimineața ca, joi, o fetița de patru ani „a sarit in fața unui autoturism care circula pe…

- 16 persoane, cerșetori și oameni ai strazii, au ajuns in centrul social de pe strada Telegrafului din Timișoara. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța și Ordine Publica au desfașurat, in ultimele zile, o ampla acțiune cu scopul depistarii persoanelor fara adapost și a celor care apeleaza…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- La data de 27 februarie a.c., polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112, de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca pe strada Avram Imbroane ar fi observat un conducator auto care s-ar fi deplasat pe contrasens, circuland haotic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș…

- Caz grav de cruzime fața de animale, la Galați. Polițiștii il cauta pe șoferul unei mașini care a otravit trei caini, apoi l-a calcat pe unul dintre ei. Oamenii legii s-au autosesizat dupa ce mai multe imagini au aparut pe rețelele de socializare.

- Muncitorul care a cazut de la o inaltime de 7 metri, de pe parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce fuma si vorbea la telefon, a murit la spital, vineri. Barbatul, care era muncitor in constructii, ar fi iesit, joi dimineata, sa fumeze o tigara, in timp ce vorbea la telefon. La un moment dat, probabil…