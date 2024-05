Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 12 ani, din localitatea Prundeni, judetul Valcea, a disparut de acasa și este cautata de catre politisti. Copila se numește David Petruța Daniela, iar autoritațile ii roaga pe cei care pot da informații despre ea sa sune la 112, informeaza News.ro.„La data de 4 mai a.c., politistii…

- ”La data de 4 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Prundeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, minora DAVID PETRUTA DANIELA, in varsta de 12 ani, a plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Prundeni si nu a mai revenit pana in prezent”, anunta, sambata, IPJ Valcea.Sursa…

- Marti, 30 aprilie a.c., polițiștii I.P.J. Maramureș au fost sesizați despre faptul ca minora– MUREȘAN ADRIANA ELENA – de 14 ani, din Baia Mare, a plecat in cursul dimineții, in jurului orei 07.30 de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: 156 cm inalțime, greutate 55 kg, constituție…

- La data de 29 martie 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul zilei , numitul VITULESCU CONSTANTIN de 25 ani a plecat voluntar de la Centrul de Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati din localitatea Horia si…

- O mama cu doi copii a disparut de acasa din Florești, iar acum este cautata.”Daca cineva a vazut cumva din intamplare aceasta femeie impreuna cu cei doi baieței din poza, va rugam sa ne anunțați in privat sau sa lasați un comentariu. A disparut azi de acasa cu cei doi copilași și nimeni nu reușește…

- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorului IUSEIN SANCAL, de 8 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constnata, la data de 10 februarie…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei orasului Eforie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului ICHIM DUMITRU EDUARD, de 21 ani, din orasul Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei…