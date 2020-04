Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80.000 de masti vor ajunge, joi, in judetul Timis, urmand sa fie distribuite medicilor de familie si centrelor de ingrijire a persoanelor varstnice."Pentru judetul Timis vor fi distribuite 41.600 de masti chirugicale la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si 40.950 de masti chirurgicale…

- Peste 80.000 de maști chirurgicale cu trei pliuri vor ajunge astazi in județul Timiș și vor fi distribuite medicilor de familie și centrelor de ingrijire a persoanelor varstnice. Pentru asigurarea condițiilor corespunzatoare de protecție a personalului din asistența medicala primara, din asistența sociala…

- Suspendarea activitatii cu publicul in cadrul Primariei Sectorului 1 se prelungeste pana la incetarea starii de urgenta, pentru limitarea riscului de contaminare cu COVID-19, a anuntat, joi, autoritatea locala potrivit Agerpres. In aceasta perioada activitatea de relatii cu publicul pentru persoanele…

- In scopul prevenirii și combaterii raspandirii infecțiilor cu COVID-19 in comunitate, Serviciul Public de Asistența Sociala Cugir sprijina persoanele varstnice vulnerabile din oraș in realizarea cumparaturilor de stricta necesitate (alimente și produse de igiena), ridicarea rețetelor de la medicii de…

- Avand in vedere ca pe un site de socializare au aparut informații cu privire la faptul ca un anumit domn Teodorescu, de la Primarie, contacteaza persoanele in varsta, pretinzand ca Primaria vrea sa ii ajute cu mancare și medicamente, Directia de Asistenta Sociala face urmatoarele precizari : Direcția…

- O adolescenta de 18 ani este cea mai tanara victima a virusului COVID-19, in Marea Britanie, iar moartea arata ca media de varsta a persoanelor vulnerabile incepe sa scada pana la varste fragede. Decesul unei adolescente de 18 ani din Marea Britanie arata scaderea mediei de varsta pentru persoanele…

- In ședința publica ordinara din luna februarie, Consiliul Local Campeni a dezbatut proiectul inițiat de primarul localitații privind constituirea parteneriatului intre orașul Campeni prin Consiliul Local și Asociația Filantropia Ortodoxa – filiala Campeni, in vederea susținerii funcționarii Serviciului…

- In judetul Vaslui, numarul persoanelor din categorii vulnerabile se mentine foarte mare. O dovada in acest sens o constituie faptul ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va primi peste 30 la suta din fondurile alocate judetului. Din toti banii necesari judetului Vaslui pentru…