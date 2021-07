Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe statii de metrou au fost inundate si circulatia pe bulevarde importante a fost intrerupta joi la New York, unde noi inundatii sunt asteptate in cursul zilei de vineri odata cu sosirea preconizata a furtunii tropicale Elsa, relateaza AFP. Intre 5 si 10 cm de ploaie au cazut in…

- Ciprul se confrunta cu cel mai grav incendiu din ultimele decenii, a declarat duminica, 4 iulie, președintele Nicos Anastasiades. Incendiul care s-a declanșat sambata devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii,…

- Romania's President Klaus Iohannis sent a message on Sunday July 4, the US Independence Day. "Heartfelt congratulations to all of our American friends and strategic partners on the 245th anniversary of the Independence Day. Happy 4th of July!," Iohannis wrote on Twitter. At an Independence…

- Raurile din jurul metropolei braziliene Manaus, capitala statului federal Amazonas, au atins niveluri record si au provocat inundatii grave in urma unor ploi torentiale, informeaza Agerpres . Rio Negro, care se varsa in Amazon, langa Manaus, a inregistrat cel mai ridicat nivel al sau din 1902, ajungand…

- Imagini infioratoare au fost surprinse in Heysham, nord-vestul Angliei, in urma unei deflagrații cu urmari dramatice. Un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, au anunțat, duminica, oficialii politiei din Lancashire, via Twitter. Doua dintre victime au fost ranite grav. Totodata,…

- Imagini difuzate de postul local Milenio TV arata cum podul, peste care trecea linia 12 de metrou intre statiile Olivos si Tezonco, se prabuseste peste masinile aflate in trafic. Primarul orasului, Claudia Sheinbaum, s-a deplasat la locul accidentului si a transmis pe Twitter ca "pompieri, personal…

- Au fost publicate imagini dramatice surprinse de camera de luat vederi din cabina care au surprins momentele in care o duba care transporta bani, in Africa de Sud, a fost atacata de talhari care au deschis focul, relateaza Sky News . Șoferul și colegul sau erau intr-o cursa de transport aparent fara…

- Se aduna tot mai multe dovezi ca infecțiile cu covid produc la unii oameni anticorpi care țintesc organele corpului. Daca se adeverește, ar putea însemna pentru mulți ani îndelungați de suferința și boala.Când Aaron Ring a început sa testeze mostre de sânge luate…