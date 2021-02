Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Ca in Evul Mediu! Locuitorii unei comune din Apuseni acuza starea deplorabila a alimentarii lor cu electricitate In comuna Garda de Sus, mai mulți localnici acuza starea deplorabila in care se afla sistemul de alimentare cu electricitate, care le creaza probleme. Așa cum…

- Stația de pompieri Campeni a intervenit in sprijinul celor de la SC. Electrica Furnizare SA., intr-un sat al comunei Garda de Sus, dupa ce sute de utilizatori au ramas fara curent electric din cauza zapezii. Potrivit pompierilor, in urma caderii abundente de zapada, mai mulți copaci au cazut pe firele…

- Pompierii din Sebeș și SVSU Șugag au intervenit joi dimineața pentru stingerea unui incendiu ce a mistuit o bucatarie de vara și un grajd. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Șugag a fost solicitata joi dimineața, in jurul orei 07:30, pentru localizarea și lichidarea…

- Un pieton a murit in urma unui accident pe traseul Șolcani-Drochia, langa o stație de alimentare PECO„TIREX”. Serviciul de Garda al IP Soroca a fost solicitat in urma unui apel telefonic care a informat ca pe traseul Șolcani-Drochia, in preajma stației de alimentare

- Noua gospodarii izolate din comuna Garda de Sus vor beneficia de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Primaria comune Garda de Sus a lansat joi in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea, montajul și punerea in funcțiune a noua sisteme fotovoltaice…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| DEZVOLTAM ȚARA MOȚILOR (P) Țara Moților este liberala! Moții au ales la alegerile locale in toate orașele și in aproape toate comunele din Apuseni primari liberali! Dupa alegerile locale din acest an, Abrud, Campeni, Baia de Aries, Albac, Arieseni, Avram Iancu, Bistra,…

- Jandarmeria Romana marcheaza 1 Decembrie, Ziua Nationala, printr-un moment inedit realizat la 1700 de metri altitudine, pe Varful lui Roman, din Muntii Capatanii, in judetul Valcea. Un videoclip cu un jandarm militar din Garda de Onoare, care a cantat la pian Imnul de stat a fost publicat pe o retea…

