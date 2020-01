Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat au avut 97 de intervenții in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit la accidente rutiere, incendii și la un accident feroviar. Pompierii va cer sa aveți grija la exploatarea instalațiilor electrice, care pot provoca incendii atunci…

- In weekend subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Vasile Goldiș” din județul Arad au participat la 57 de intervenții. The post Incendii și accidente, intervenții de urgența ale pompierilor aradeni appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 80 de persoane au fost ranite in urma folosirii petardelor si artificiilor si s-au produs 28 de incendii, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Ultimele victime ale utilizarii materialelor pirotehnice sunt doi copii de cinci si respectiv sase ani. O fetita si un baietel din…

- Pentru ca bucuria impodobirii bradului și a petrecerii sarbatorilor alaturi de cei dragi, sa nu fie umbrita de tragedii provocate de incendii, reprezentanții ISU ne aduc in vedere cateva masuri simple pentru prevenirea producerii unor incendii in propriile locuințe: Bradul de Craciun trebuie sa fie…

- Jandarmii din cadrul IJJ Buzau au fost mesagerii lui Mos Craciun care i-a vizitat deja pe copiii din cadrul celor cinci case de tip familial ale DGASPC situate in municipiul Ramnicu Sarat. Darurile au fost stranse prin campania "Puterea unui leu", care a devenit traditie pentru jandarmi.

- Peste o mie de persoane au participat duminica, la ora 11:00, la primul miting anti-guvernamental dupa instalarea guvernului Orban. Intalnirea organizata de primaria Buzau și moderata de primarul Constantin Toma a fost organizata pentru sprijinirea cercetatorului Costel Vanatoru, inlocuit la șefia…

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Buzau sunt inscrisi pe listele electorale permanente peste 380.000 de cetateni cu drept de vot. UPDATE, ora 21,00 – Sectiile de vot s-au inchis. 47,95% dintre buzoieni au votat La ora 21,00…

- Cu un rezultat al exit-poll-urilor care o dau in turul doi pe Viorica Dancila și cu speranța ca organizația județeana a PSD a obținut la Buzau cel mai bun scor pentru partid, social democrații buzoieni se arata relativ mulțumiți dupa ziua de astazi. Totuși cu toții vorbesc despre necesitatea unei schimbari.…