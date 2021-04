Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o "escaladare" in Marea Egee, prin angajarea unor "manevre periculoase" si incurajarea migrantilor sa intre in Grecia, principala poarta de acces a acestora in Uniunea Europeana, relateaza AFP. "In aceasta dimineata, garzile…

- Un studiu a relevat o crestere notabila a prezentei virusului SARS-CoV-2 in apele reziduale in mare parte a Greciei, mai ales in capitala Atena si insula Creta, in timp ce guvernul grec are in vedere o iesire graduala din izolarea in vigoare de patru luni si jumatate, relateaza marti agentia EFE.…

- Turcia a acuzat marti Grecia de hartuirea cu aeronave militare a unui vas de cercetare in Marea Egee, insa Atena a negat orice operatiune de acest gen, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Conform ministerului apararii de la Ankara, patru avioane militare F-16 grecesti s-au apropiat de nava Cesme…

- Un tronson de autostrada catre capitala Atena este inchis circulatiei. Ministerul roman de Externe a emis o atentionare de calatorie. Atena a fost acoperita cu o patura de zapada, dupa ce frontul rece Medea a afectat aproape intreaga tara. Chiar si Acropolis si Parthenonul au fost afectate de stratul…

- Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de ”consolidare a fortelor armate”, potrivit anunțului ministrului grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos. Aceasta decizie va intra in vigoare din luna mai si survine intr-un context de tensiuni…