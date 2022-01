Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru cei care sufera de flagelul secolului trecut, se pare ca și actual! Cercetatorii au folosit inteligența artificiala pentru a proiecta jocuri video care pot diagnostica, monitoriza și trata depresia. Jocurile fac parte dintr-o platforma mai mare, numita Thymia, despre care oamenii…

- Platforma de socializare, Instagram, a venit cu o idee de caștig care avantajeaza atat platforma cat și influencerii. Insa, avantajele banești ar deveni realitate doar daca utilizatorul ar da cu cardul pentru a avea access la informație in exclusivitate.

- Cintareața pop Maeta a fost mușcata de barbie de un șarpe in timpul unei filmari video muzicale. Interpreta in virsta de 21 de ani a distribuit duminica un clip al atacului pe contul ei de Instagram, in care a fost vazuta intinsa in timp ce era inconjurata de mai multe reptile, scrie fluierul.ro. Cintareața…

- Melania Trump, soția fostului președinte american Donald Trump, a anuntat ca isi lanseaza propria platforma dedicata NFT-urilor (non-fungible token) cu propria oferta: o pictura cu ea insasi! „Sunt mandra sa anunt noul meu proiect NFT, care inglobeaza pasiunea mea pentru arte si va sprijini angajamentul…

- ATEN International a creat UC8000, primul mixer audio din lume care incorporeaza tehnici de inteligența artificiala pentru imbunatațirea calitații audio. Datorita conexiunilor rapide la Internet și rețelelor de socializare, distribuirea de conținut audio/video in mediul online a devenit accesibila pentru…

- Garbine Muguruza are parte de un final de an de vis: a câștigat Turneul Campioanelor, a încheiat sezonul pe locul 3 WTA și s-a afișat la brațul noului iubit. S-a impus în premiera la Turneul Campioanelor, iar vacanța exotica pe care a avut-o dupa câștigarea turneului…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au postat pe Instagram mai multe video-uri impreuna la sala de fitness. Fanii au ramas surprinși pentru ca nu știu daca ei sunt doar prieteni s-au au decis sa o ia din nou de la 0.

- Adela Popescu este mama a trei copii, insa cu toate astea reușește sa se imparta cu brio intre cariera și familie. Prezentatoarea TV a explicat pentru marea sa comunitate de pe Instagram faptul ca cei trei baieți pe care-i are impreuna cu Radu Valcan, soțul ei, sunt cel mai de preț lucru, astfel ca…