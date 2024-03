Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul deruleaza un studiu de fezabilitate cu privire la largirea Canalului Suez, in ideea scurtarii timpilor de tranzit si pentru a evita potentialele blocaje. Proiectul vizeaza transformarea acelor segmente pe care navigatia se deruleaza in prezent pe o singura banda, 50 de kilometri din partea de…

- ”In general, am incheiat anul 2023 cu cifrele raportate inainte de pandemie. Insa sunt cateva tari, in Asia, China de exemplu, care nu au depasit acest numar. Dar in general, in Europa, SUA si in Orientul Mijlociu au atins rezultatele din 2019 sau chiar le-au depasit. Insa la nivel global, nu a fost…

- Patru cabluri submarine au fost scoase din funcțiune de catre Houthis. In acest sens, exista o intrerupere grava a comunicațiilor intre Europa și Asia. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Jerusalem Post. Se raporteaza ca in ultimele luni au fost scoase din funcțiune patru cabluri…

- Proiectul turistic al Țarii Hațegului a obținut o performanța notabila in cadrul uneia dintre cele mai prestigioase competiții de branding din Europa, Transform Awards 2024, fiind selectat ca finalist in categoria „Cel mai bun brand de loc sau de țara”. Aceasta recunoaștere vine ca rezultat…

- Radu Mazare Jr. și-a deschis o agenție imobiliara in București. Fiul fostului excentric politician aflat in spatele gratiilor, Raducu (30 de ani) dezvolta momentan echipa de care are nevoie, caci și-a conturat deja planuri ambițioase. Departe de zona politica și administrativa și mondena, fiul fostului…

- Ministerul Mediului anunta vineri ca, aflat in vizita de lucru in judetul Bacau, ministrul Mircea Fechet a vizitat sediul din Onesti al Chimcomplex SA Borzesti. ”Iata ca avem un exemplu de buna practica in care sunt puse in prim-plan decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea si…

- Conflictul a existat de-a lungul istoriei omenirii și a fost adesea violent. Atacurile, asasinatele, raidurile, ambuscadele și razbunarile figureaza in inregistrarile arheologice aproape inca de la originea umanitații. Dar nu și razboiul.

- BYD, producatorul chinez de vehicule electrice (EV), a anuntat vineri ca va construi o noua baza de productie in Ungaria, la Szeged, transmit Bloomberg si Reuters.Este prima facilitate de producere a vehiculelor electrice a BYD din Europa. Cel mai mare rival chinez al Tesla are deja o fabrica de…