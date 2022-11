Stiri pe aceeasi tema

- O coloana de fum innegrea cerul sambata deasupra unei cladiri aflate in constructie, situata in apropierea stadionului Lusail, unde se disputa meciul ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Autoritatile din Qatar nu au anunțat raniți, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.

- Astazi, 26 noiembrie, sunt programate 4 partide la Campionatul Mondial din Qatar, iar capul de afiș este meciul dintre Argentina și Mexic din Grupa C. Dupa eșecul neașteptat cu Arabia Saudita, scor 1-2, din prima runda, Argentina are nevoie neaparat de o victorie pentru a ramane in carțile calificarii.…

- Istvan Kovacs va fi cel de-al patrulea oficial la partida Argentina - Mexic, confruntarea de care depinde soarta „pumelor” la acest Mondial. Partida va avea loc sambata, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. La fel cum s-a intamplat la Qatar - Ecuador, „centralul” din Carei va fi…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar e plin de surprize. Meciul dintre Argentina si Arabia Saudita este cel mai bun exemplu. Acesta s-a incheiat cu victoria sauditilor, spre uimirea tuturor suporterilor. De la Doha, Dragoș Stoica are amanunte:

- Intr-un gest pe care unii l-ar considera sinucigaș, jucatorii naționalei de fotbal a Iranului au refuzat sa cante imnul țarii inaintea meciului cu Anglia. Mai mult, capitanul echipei, Ehsan Hajsafi, a declarat ca reprezentativa este alaturi de protestatari și ca ii susțin. Intr-un apartent gest de sprijinire…

- Avionul care i-a dus in Qatar pe Lewandowski și compania a fost escortat de 16 aeronave militare pana la granița de sud a Poloniei, in semn de respect și incurajare, dar și pentru a evita un eventual incident nefast, știut fiind ca in urma cu trei zile doua rachete au cazut pe teritorul țarii. Robert…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat online un ghid pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in Qatar pentru Cupa Mondiala de Fotbal. Ghidul pune la dispozitie cetatenilor romani informatii utile privind conditiile de calatorie in Qatar in aceasta perioada, sprijinul care poate fi…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit in Delta Dunarii, in apropiere de Sulina, focul manifestandu-se pe o suprafata de 10 hectare. Focul s-a extins cu rapiditate, iar intervenția directa nu este posibila din cauza pericolului la care sunt supuși salvatorii. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea…