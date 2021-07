Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in zona acoperișului hotelului Continental (fostul Ibis), de pe […] The post VIDEO Incendiu la un cunoscut hotel din Constanța. Pompierii intervin chiar acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .