VIDEO. INCENDIU LA SPITALUL DIN SLATINA. 36 de persoane, evacuate

Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri, 36 de persoane au fost evacuate, șase dintre acestea fiind intoxicate […]