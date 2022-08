Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu forestier izbucnit in vecinatatea Varfului Greaban din Muntii Maramuresului, iar Ministerul Apararii a trimis o aeronava in sprijinul acestora, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut.

- INCENDIU pe Valea Vaserului. Intervine o aeronava a Ministerului Apararii Naționale. video Pompierii militari maramureșeni intervin in acest moment la un incendiu de fond forestier, semnalat pe Valea Vaserului, in zona Varfului Greaban. La fața locului acționeaza doi ofițeri și cinci subofițeri, cu…

- Un barbat in varsta de 80 de ani s-a sinucis in localitatea Anthousa, cand a vazut ca focul din zona se apropie de casa sa. Casa in care a fost gasita trupul batranului a mai ars de trei ori in trecut din cauza incendiilor. Barbatul și-a pus capat zilelor, folosind un revolver, informeaza publicația…

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

- Un elicopter la bordul caruia se aflau patru persoane, potrivit pompierilor, s-a prabusit miercuri in Marea Egee, in timp ce participa la o operatiune de lupta impotriva unui incendiu de padure, pe Insula Samos, potrivit televiziunii publice grecesti Ert, relateaza AFP. ”O operatiune de salvare este…

- Incendiul din California, izbucnit saptamana trecuta, și-a dublat intensitatea in ultimele 24 de ore, ajungand sa mistuie aproximatic 650 de hectare. Flacarile se extind spre padurea Mariposa cu arbori giganti din Parcul National Yosemite, in California, unde sunt 500 de sequoia dintre care unii cu…