Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau.De astazi, Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani.Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare,