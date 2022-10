VIDEO Imagini incredibile cu un „tanc zburător” deasupra unei șosele din Ucraina Un elicopter de lupta ucrainean a fost filmat zburand atat de jos deasupra unei șosele incat parea ca o sa loveasca autovehiculele ce circulau pe dedesubt, imaginile fiind postate pe rețelele de socializare. Este vorba de un elicopter Mi-24, supranumit „tancul zburator”, din dotarea Forțelor Aeriene Ucrainene. Elicopterul zboara atat de jos deasupra șoselei pentru a nu fi detectat de radarele inamice, care nu il pot distinge de traficul rutier. In plus, șoseaua este un culoar natural pentru aeronavele ce zboara la altitudine foarte mica. Urmarește VIDEO Teoretic, Ucraina avea circa 35 de Mi-24… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

