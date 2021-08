Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters, conform AGERPRES. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs sambata in vestul Haiti, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes si la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS. Centrul…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…

- Infectarile cu varianta Delta, considerata mult mai contagioasa, reprezinta in prezent in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. Oficialul a avertizat ca un al patrulea val al epidemiei de Covid-19 ar putea lovi in curand tara, transmite…

- Inotatorii americani Lilly King si Ryan Murphy isi vor apara titlurile de campioni olimpici la Jocurile de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa ce au castigat probele la care au luat parte marti, la Omaha (Nebraska), in cadrul selectiilor olimpice ale Statelor Unite, informeaza Reuters, potrivit…

- Zeci de romani de etnie roma se numara printre migranții care traverseaza pe plute, in fiecare zi, fluviul Rio Grande ce desparte Mexicul de Statele Unite, arata un reportaj realizat de Reuters și citat de Hotnews . Romanii de etnie roma susțin ca au fugit din Romania din cauza rasismului și vor sa…

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere de catre poliția din Minneapolis a provocat ample proteste în SUA și manifestari de solidaritate în întreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters și News.ro. George Floyd a fost ucis…

- Statele Unite ale Americii au decis ridicarea sanctiunilor impuse companiei care construieste controversatul gazoduct Nord Stream 2 si directorului acesteia, a confirmat miercuri Germania, transmite dpa. Berlinul si Washingtonul dispun astfel de un ragaz de trei luni pentru a reglementa disputa legata…