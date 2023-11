VIDEO. Imagini cutremurătoare cu crima din Crângași. De ce s-au certat femeia incendiată și propriul nepot. Bărbatul ar fi premeditat totul Imaginile cu oribila crima din Crangași au cutremurat toata țara. Femeia de 54 de ani, batuta cu bestialitate si apoi incendiata de propriul nepot, a decedat in cursul zilei de luni, la spital. In imagini se vede cum barbatul o urmareste pe femeie, incearca sa o gaseasca si in momentul in care cei doi sunt […] The post VIDEO. Imagini cutremuratoare cu crima din Crangași. De ce s-au certat femeia incendiata și propriul nepot. Barbatul ar fi premeditat totul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

