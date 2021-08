Stiri pe aceeasi tema

- Din multimea de oameni care asteapta in afara aeroportului din Kabul, o fetita este ridicata peste peretele inalt si preluata de un soldat american. Momentul de saptamana aceasta, filmat si publicat pe retelele de socializare, a surprins disperarea multor afgani care se tem de ceea ce va insemna revenirea…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters, conform…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Haosul a pus stapanire pe Afganistan, dupa ce talibanii au preluat ieri controlul capitalei Kabul. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de mii de oameni disperați sa fuga din țara, de teama noii puteri. Sute de persoane s-au inghesuit in puținele avioane comerciale care mai aveau permisiunea sa…

- ​​Pușcașii marini americani, desfașurați de urgența la Kabul pentru a asigura securizarea aeroportului din capitala afgana, au tras focuri de arma luni pentru a readuce sub control mulțimea de oameni care invadase pista în speranța ca vor prinde un ultim zbor înainte ca talibanii sa preia…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- Miscarea talibanilor afgani a avertizat, marti, Turcia sa nu mentina trupe in Afganistan pentru securizarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea efectivelor militare ale tarilor NATO, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Turcia poarta negocieri cu Statele Unite pentru mentinerea…