Şofer ucis cu un capac de canal aruncat de pe un pod Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, a indicat luni parchetul din Namur (centru), transmite AFP. Fapta s-a intamplat in noaptea de vineri spre sambata pe autostrada E42, intre Liege si Namur. Cei cinci sunt banuiti ca au proiectat in gol de pe un pod capacul de canalizare agatat de o curea. Acesta a strapuns parbrizul unui camion, omorandu-l pe loc pe sofer, un barbat cu cetatenie romana. Partenera soferului, aflata alaturi de el in cabina,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Cinci tineri au fost reținuți de poliția belgiana in cazul șoferului roman de TIR ucis de un capac de canal lansat de pe un pod. Cei cinci urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene, in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, transmite Agerpres. Fapta s-a intamplat in noaptea de vineri spre…

- Un șofer roman de TIR si-a pierdut viata, vineri noapte, cand parbrizul la masina sa a fost lovit de un capac de canalizare aruncat de pe un pod, in Belgia, scrie Rotalianul. Incidentul s-a produs in jurul orei 01.30, pe autostrada E42, la limita dintre provinciile Liege și Namur din Belgia. Gheorghe…

- Un șofer roman de TIR și-a pierdut viața in timpul nopții de vineri spre sambata, in timp ce se deplasa pe A15/E42, intre Andenne și Heron, spre Namur, in Belgia. A fost ucis de un capac de canalizare aruncat de pe un pod și poliția ii cauta acum pe faptuitori, intr-un dosar de asasinat, scrie cotidianul…

