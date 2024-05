Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul s-a salvat de la retrogradare și va continua in Superliga din sezonul viitor dupa succesul, 2-1, obținut pe teren propriu, in fața Oțelului Galați, iar ploieștenii știu deja primul jucator pe care nu se mai bazeaza la anul. Punctele cucerite impotriva trupei antrenate de Dorinel Munteanu au…

- FCSB este noua campioana a Superligii. Echipa patronata de Gigi Becali a caștigat titlul, dupa ce a invins-o pe Farul lui Hagi, scor 2-1. David Miculescu și Alexandru Baluța au fost cei doi jucatori care au contribuit la victoria formației “roș-albastre”, asigurandu-și astfel titlul in SuperLiga cu…

- FCSB a caștigat titlul dupa noua ani de pauza, in urma victoriei cu Farul, scor 2-1, de sambata seara, de pe Arena Naționala. FCSB a deschis scorul, prin Miculescu, in minutul 26, dupa o pasa din partea lui Olaru. Constanțenii au punctat in prima repriza doar prin șutul de la distanța trimis de Louis…

- Daniel Pancu (46 de ani), actual selecționer al naționalei U21 a Romaniei, este intrigat sa vada ce va urma la Universitatea Craiova, acum ca echipa a fost preluata de Costel Galca. Pe deasupra, Pancu a oferit la GSP Live o soluție pentru revitalizarea lui Andrei Ivan (27). Cu 6 etape inainte de finalul…

- Universitatea Craiova a decis sa rezilieze contractul cu Ivaylo Petev. Decizia a venit dupa eșecul echipei in fața FCSB-ului in etapa a treia a play-off-ului. In urmatorul meci cu Farul, Dragoș Bon va prelua conducerea tehnica a echipei.

- Mircea Lucescu (78 de ani) și-a spus opinia in legatura cu lupta pentru titlul de campioana din Superliga. Dupa ce a invins-o pe Farul, scor 1-0, in runda cu numarul #2 din play-off-ul Superligii, FCSB s-a distanțat la 7 puncte de Universitatea Craiova, ocupanta locului secund, pe care roș-albaștrii…

- Dupa ce l-a scos de pe teren in minutul 29 al meciului Farul – FCSB 0-1, Gigi Becali spune ca-I va da in continuare șanse lui Eduar Radaslavescu. Omul de afaceri a dezvaluit in aceasta dimineața ca inca are incredere in jucatorul adus de la Farul in vara lui 2022, pentru 800.000 de euro. Anunța ca va…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a avut un mesaj pentru fani, inainte de deplasarea de la Craiova pentru meciul cu Universitatea. Universitatea Craiova - Rapid are loc pe 30 martie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...