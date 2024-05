Stiri pe aceeasi tema

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Iarna s-a intors in județul Harghita, in mijlocul lunii mai. Ninge de cateva ore și este posibil sa se depuna un strat semnificativ de zapada. De asemenea, și Platoul Bucegi a fost acoperit de nea, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult, iar ploaia s-a transformat in ninsoare. In județul Harghita,…

- Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primaria Bucureștiului, a transmis vineri seara un mesaj pe Facebook in care-și ironizeaza contracandidații. „Practic, o sa intru in cartea recordurilor ca ca primul candidat retras care caștiga alegerile”, a scris Cirstoiu. „Hai ca m-au…

- Trei oameni au murit in mod șocant in provincia Jiangxi din China, dupa ce au fost smulși, la propriu, de vantul puternic, din apartamentele lor amplasate la mare inalțime. Furtuna violenta a distrus ferestrele și pereții apartamentelor. Toți trei erau din același cartier de pe malul apei din sudul…

- O furtuna geomagnetica severa este in desfașurare dupa ce erupțiile solare au trimis plasma catre Pamant, iar Aurora Boreala va putea fi observata in zone din sudul Statelor Unite, incepand de astazi. Kp 8 geomagnetic storm but the early arrival of the CME (ie the sun was up) and then the switch to…

- Meteorologii anunta ploi, incepand de duminica, in centrul, sudul si estul tarii, in timp ce la munte precipitatiile vor fi mixte, iar apoi se vor transforma in ninsoare. In vest si nord-vest, se va semnala bruma. In plus, 22 de judete din zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, dar…

- Echinoctiul de primavara reprezinta momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice. Fenomenul se va produce in miercuri, 20 martie, la ora 05.06, ora Romaniei. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie…