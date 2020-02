VIDEO - Ianis Hagi, 2 goluri pentru noua sa echipa in Europa League

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul international roman Ianis Hagi a avut o evolutie de top, marcand doua goluri, in victoria echiei sale, Glasgow Rangers, de pe teren propriu, cu Braga, din turul 16 imilor de finala ale Europa League.Gazdele s au impus cu 3 2, la capatul unui meci de poveste, in care Braga a condus cu 2 0 Au…

