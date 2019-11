Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a afirmat luni ca un barbat a fost stropit cu un lichid inflamabil si transformat in torta umana in urma unei dispute cu manifestanti pro-democratie. Agresiunea, de o violenta rara, a fost filmata si difuzata pe retelele sociale, transmite AFP.

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo. Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Un grup de parlamentari americani, printre care se afla și Sen. Ted Cruz, Eon Wyden, Marco Rubio și Alexandria Ocasio-Cortez, au solicitat vineri șefului executiv al companiei Apple, Tim Cook, sa reintroduca aplicația HKMap, folosita în Hong Kong, scrie Reuters. La începutul acestei…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza care leaga cel de-al 8-lea aeroport international cel mai frecventat din lume si centrul fostei colonii britanice, au anuntat suspendarea serviciului, fara a oferi justificari.Manifestanti imbracati in negru, purtand masti si ascunzandu-se…

- Sute de manifestanti prodemocratie incercau duminica sa blocheze accesul spre aeroportul din Hong Kong, dupa o noua zi de contestatii sambata, printre cele mai violente de la declansarea miscarii, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza…

- Politia s-a confruntat sambata cu manifestantii prodemocratie care au ridicat o baricada in estul orasului Hong Kong, marcand finalul unei relative acalmii de zece zile in fosta colonie britanica, scrie news.ro.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas…