- Doua refugii montane panoramice au fost amplasate in premiera in Romania in Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas si reprezinta punctul final al unor trasee educative care le vor dezvalui turistilor informatii despre frumusetea si unicitatea zonei, anunța Agerpres. Proiectul este derulat…

- Primul festival dupa relaxarea masurilor la Alba Iulia: Tres Court, festivalul internațional de scurtmetraje. PROGRAM Cea de-a 23-a ediție a Tres Court International Film Festival are loc simultan in 15 țari de pe cele 5 continente, intre 4 și 13 iunie 2021, sub coordonarea Institutului Francez din…

- Luna aceasta s-a lansat inițiativa civica pentru definirea problemei animalelor hoinare, cu sau fara stapan, din Romania, care dorește sa puna la masa toți factorii interesați, de la autoritați publice, la ONG-uri variate, specialiști veterinari și educatori, lideri de opinie și mass-media. Proiectul…

- Il descoperi, te cucerește! Corona, Kronstadt, Brasso sau Brașov ramane același oraș de la poalele Tampei, unic in Romania, situat in inima Transilvaniei! Il vizitezi, ți se deschide. Este o Carte de Onoare scrisa cu istorie … Te indragostești de el și-ți place! Intr-un selfie sau o fotografie, mii…

- Asociatiei „Tarnava Mare” din Odorheiu-Secuiesc cere CNA ca toata presa din Romania sa fie sancționata pentru “comunicare de informații false”. Președintele Asociației susține ca poate dovedi cu fotografii ca Arthur nu era cel mai mare urs din Romania. Mai mult, aceeași asociație afirma ca vanatoarea…

- Persoanele afectate de pandemie pot beneficia de sprijin psihologic gratuit. 40 de psihoterapeuti iși ofera serviciile voluntar. Persoanele afectate de pandemie, inclusiv medicii, pot beneficia de sprijin psihologic gratuit. La numarul de telefon 021.9081, peste 40 de psihoterapeuți voluntari iși vor…

- Potrivit unui proiect pilot care s-a desfasurat, in premiera, in Romania, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peste 50 la suta din personalul unitatii medicale au un nivel mediu sau ridicat de epuizare atat fizica, cat si psihica, potrivit news.ro. Proiectul pilot…