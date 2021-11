Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au murit si 50 au fost ranite intr-un atac asupra unui spital din Kabul, a anuntat marti un reprezentant al Ministerului Sanatatii din Afganistan, potrivit AFP. Un oficial de securitate taliban a spus ca doua explozii, urmate de focuri de arma, s-au produs la cel mai…

- Cel puțin 15 morți și 30 de raniți in urma exploziilor puternice care au avut loc in capitala afgana Kabul. Exploziile au avut loc la intrarea in spitalul Sardar Mohammad Daud Khan, din centrul Kabulului, iar forțele de securitate au fost trimise in zona, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Gruparea Stat Islamic - Khorasan, cel mai radical grup armat islamist din Afganistan, a revendicat vineri responsabilitatea pentru explozia din Kabul care a intrerupt o linie de electricitate si a provocat o pana de curent, informeaza sambata AFP preluat de agerpres. Intr-un comunicat publicat pe…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby,…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence, relateaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat difuzat de agentia sa de propaganda Amaq, SI sustine ca unul dintre combatantii sai s-au apropiat la mai putin…

- Doisprezece soldați americani au fost uciși și alți cincisprezece au fost raniți în atentatele sinucigașe comise joi în apropierea aeroportului din Kabul, a indicat un un înalt responsabil american, precizând ca evacuarile din Afganistan au continuat totuși, relateaza AFP."Doi…

- O explozie puternica a avut loc joi, la una dintre intrarile in aeroportul din Kabul. Se pare ca numeroase persoane au fost ranite in urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații ca la aeroport urmeaza sa se produca un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat și a fost…