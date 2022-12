Stiri pe aceeasi tema

Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate luni, dupa ce, la inceputul acestui an, gala premiilor acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) nu a mai fost difuzata de NBC si boicotata de multe celebritati.

Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate astazi.La categoria "cel mai actor intr o miniserie" este nominalizat si actorul constantean Sebastian Stan pentru rolul "Pam amp; Tommy".Plasata in Vestul Salbatic in perioada de inceput a Internetului, mini seria Pam amp; Tommy este inspirata de…

Actorul Jerrod Carmichael, castigator al premiului Emmy, va fi gazda celei de-a 80-a editii a premiilor Globul de Aur, care va fi difuzata de NBC luna viitoare, scrie Variety. „Suntem atat de incantati ca Jerrod Carmichael gazduieste cea de-a 80-a editie istorica a premiilor Globul de Aur", a declarat…

Apariție surprinzatoare pentru Kate Winslet la premiera din Londra a noului film din seria Avatar ndash; The Way of Water . Vedeta in varsta de 47 de ani și-a facut apariția intr-o rochie pe care a mai purtat-o in trecut pe covorul roșu.

La treisprezece ani dupa ce James Cameron a lansat filmul cu cele mai mari incasari din toate timpurile, „Avatar", regizorul a prezentat in sfarsit marti, la Londra, premiera mult asteptatei continuari a acestei pelicule, transmite Reuters. „Avatar: The Way of Water" poarta publicul inapoi in lumea…

Iubitorii filmelor si-au indreptat privirile spre Londra, unde va fi proiectat marti seara "Avatar 2", cel mai asteptat lungmetraj al anului de proprietarii de cinematografe, care spera sa faca uitate efectele pandemiei si sa obtina incasari spectaculoase, informeaza AFP.

- "Avatar: The Way of Water", regizat de James Cameron, va ajunge in cinematografele din Statele Unite pe 16 decembrie, cu o tripla ambitie: sa depaseasca performanta filmului precedent - cel mai profitabil lungmetraj din istoria box-office-ului mondial -,

Regizorul James Cameron a lansat un trailer al continuarii filmului "Avatar", "The Way of Water", in forma extinsa, scrie The Guardian.