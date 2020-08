Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala. "Sa fii parlamentar, sa te pregatesti pentru campania…

- Primarul general, Gabriela Firea, afirma ca este un ”razboi al stelelor” pentru Primaria Capitalei, iar toti cei care au anuntat ca vor sa candideze urmaresc un scop ”eminamente politic”, ”sa ajunga mai sus”. Firea sustine ca toti cei care si-au anuntat candidatura nu au o dorinta reala de a rezolva…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- "Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Și Domnul Dragnea se lauda cu procente uriașe in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Așa și acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate. Cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucureștenii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a participat la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei,…

- Miercuri, in emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro, primarul Capitalei i-a raspuns lui Nicușor Dan, cel care ii spusese ca se vaita tot timpul și ca se victimizeaza.Gabi Firea a facut o precizare legata de starea sa de sanatate, o tema despre care s-a discutat mult in culisele politicii. ”Am…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea i-a dat o replica taioasa candidatului dreptei Nicușor Dan in urma declarațiilor referitoare la incidentul petrecut duminica, cand un troleibuz a luat foc in București. Primarul spune ca a inceput campania și e firesc sa se spuna neadevaruri, dar „minciuna…