- Bayern Munchen (Germania) și Tigres (Mexic) joaca ACUM in finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Partida a inceput la 20:00 și e liveSCORE pe GSP.ro. Meciul se joaca pe stadionul „Education City Stadium”, din Al Rayyan, Qatar. ...

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, dupa ce a invins campioana Africii, echipa egipteana Al Ahly Cairo cu scorul de 2-0, luni seara, in Qatar. Detinatoarea Ligii Campionilor europeni s-a impus prin golurile marcate de atacantul polonez Robert Lewandowski,…

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal din Qatar, duminica, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Palmeiras Sao Paulo cu scorul de 1-0. Tigres este prima echipa din America de Nord care va juca finala competitiei, dupa ce s-a impus prin…

- Bayern Munchen a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Hertha Berlin, vineri, in primul meci al etapei a 20-a Bundesligii, si si-a consolidat pozitia de lider, avand acum un avans de 10 puncte fata de a doua clasata, RB Leipzig. Unicul gol a fost inscris de Kingsley Coman in minutul 21. Robert Lewandowski…

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat in semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor din Qatar, dupa ce a invins, scor 2-1, formatia sud-coreeana Ulsan Hyundai, potrivit news.ro . Citește și: Documentul scapat din interior! ‘Mizele ascunse’ ale lui Clotilde Armand Pentru mexicani a…

- Qatarul va gazdui intre 4 si 11 februarie Cupa Mondiala a Cluburilor la fotbal, la care marea favorita Bayern Munchen va incerca sa-si adauge al saselea sau trofeu consecutiv la marele slem reusit in 2020: campionatul si Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupele Germaniei si Europei, informeaza…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) va testa sistemul de inlocuiri suplimentare in cazul unei comotii cerebrale pe teren cu prilejul Cupei Mondiale a cluburilor, prevazuta intre 1 si 11 februarie in Qatar, relateaza agentiile internationale. In cazul in care un jucator primeste o lovitura la cap,…

- O echipa feminina de arbitri a fost nominalizata in premiera pentru Cupa Mondiala a Cluburilor, a anuntat luni FIFA, scrie Reuters. Trio-ul feminin, condus de brazilianca Edina Alves Batista, alaturi de compatrioata sa Neuza Back si argentinianca Mariana de Almeida, va fluiera la evenimentul masculin…