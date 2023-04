Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021. In al treilea sau „comunicat catre popor” de la inceputul diminetii de sambata, gruparea paramilitara a […] The post VIDEO. Forțele paramilitare din Sudan au preluat controlul asupra palatului prezidențial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .