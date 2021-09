Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece pescari au fost dati disparuti si alte circa 2.000 de persoane au ramas izolate in porturi din Filipine dupa ce taifunul Conson a lovit coasta de est a tarii, au anuntat marti autoritatile, citate de agentiile DPA si Xinhua. Se pare ca pescarii au iesit sa pescuiasca in largul…

- Uraganul Grace a lovit cu putere zona de coasta a Mexicului, sambata, aducand ploi torențiale care au provocat inundații severe și alunecari de teren care au dus la moartea a opt persoane, relateaza Reuters . Inițial o furtuna tropicala, Grace a devenit un uragan de categoria 3. Cu rafale de vant cu…

- Un microbuz care transporta opt persoane a fost lovit luni de un tren in județul Cluj, in apropierea localitații Urișor, potrivit ISU Cluj. Primele informații arata ca doi dintre pasageri au fost raniți grav. Patru persoane au fost transportate la spital, potrivit ISU Cluj. A fost trimis un elicopter…

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite in urma unor accidente provocate in Filipine de ploile torentiale musonice si de vantul puternic, au anuntat autoritatile duminica, relateaza AFP. Aproximativ 25.000 de persoane au fost, de asemenea, stramutate in urma inundatiilor…

- Un numar de 15.178 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), in scadere fața de cele 16.671 din ziua precedenta. Astfel, Romania a trecut de pragul de 4,9 milioane de persoane vaccinate cel puțin cu o doza. Obiectivul…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident care s-a produs luni, in județul Prahova. Un tren plin cu calatori a lovit o mașina in care se aflau trei persoane, anunța Mediafax. Potrivit ISU Prahova, accidentul feroviar s-a produs in preajma localitații Varbilau. Un tren in care se aflau…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 33 610 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 16 556 traversari persoane, dintre care 9 487 treceri la frontiera moldo-romana, 2 315 treceri la frontiera cu Ucraina și 4 754 treceri…

- Joi, 17 iunie, intr-un oras din vestul Germaniei, politia a fost chemata sa calmeze spiritele a peste 100 de persoane care doreau sa intre la o piscina in aer liber. Aceștia formasera o coada imensa dar nu li se permitea sa intre, scie Ziarul Romanesc. Circa 150 de persoane erau asezate la coada la…