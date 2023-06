VIDEO. Fiesta în Giulești. Rapid a sărbătorit centenarul alături de mii de suporteri Clubul Rapid a sarbatorit, duminica, 100 de ani de la infiintare, mii de suporteri participand la o serie de evenimente organizate de-a lungul zilei in fata si in interiorul Stadionul Giulesti. Sarbatoarea a inceput inca de dimineata, de la ora 10:00, cand in fata arenei s-a deschis Street Food Festival. Pe Calea Giulesti, devenita pietonala intre Podul Grant si Strada 9 Mai, fanii rapidisti s-au putut bucura de activitati de recreere, spectacole, muzica si food truck-uri. Ploaia care s-a abatut asupra Capitalei dupa-amiaza nu i-a alungat pe suporteri, acestia ramanand in apropiere in asteptarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

