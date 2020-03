VIDEO / Fetele de la Luceafărul Filiaşi, eliminate în optimile Cupei Echipa feminina de fotbal Luceafarul Filiasi a pierdut categoric, scor 0-5, meciul sustinut sambata, pe teren propriu, in compania formatiei Universitatea Alexandria. Meciul a contat pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei . Golurile gruparii din Teleorman au fost marcate de Costina Tudorache (‘7), Andra Olaru (‘31, ‘43) si Madalina Zamfir (‘60, ‘62 – penalti). Luceafarul Filiasi: Maria Popescu – Andreea Ciobanu (‘52, Roxana Radu), Cosmina Florescu, Bianca Minca, Victoria Dumbrava (‘39, Ramona Uliu), Ana-Maria Ionita, Giorgiana Tudor, Claudia Mechenici, Ana Manea (‘67, Florentina Pirvu),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

