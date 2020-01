Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția sa, Meghan, au anunțat, miercuri, ca se retrag din rolurile lor de prim-plan din cadrul familiei regale britanice pentru a obține independența financiara și pentru a se stabili pentru o partea anului în America de Nord, relateaza AFP.”Avem intenția de a renunța…

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…